Oggi a Capri, Carolina ottiene il via libera da Edoardo per riportare Nicola sull'isola. Nel frattempo, a Villa Isabella, Ines e Dora, due artiste rivali, si scontrano in un acceso confronto. Durante le puntate, Nicola viene riportato a Capri, mentre Umberto viene frainteso da alcuni personaggi.

Negli episodi in onda oggi: Carolina ottiene il consenso di Edoardo per riportare Nicola a Capri, mentre due artiste rivali, Ines e Dora, danno vita a un acceso scontro a Villa Isabella. Nella puntata di Capri in onda oggi, 9 luglio, alle 14:05, Carolina riesce a ottenere ciò che desiderava da tempo convincendo Edoardo a lasciarle riportare il piccolo Nicola sull'isola. Nel frattempo Massimo cerca un confronto con un amico avvocato per affrontare una delicata questione familiare. A Villa Isabella, invece, l'arrivo di due musiciste rivali scatena tensioni impreviste e mette in difficoltà tutti gli ospiti. Ecco le anticipazioni dei due episodi di oggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Capri anticipazioni 9 luglio: Carolina riporta Nicola a Capri, Umberto viene frainteso

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