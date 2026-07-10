Capri 3 gran finale | ecco che fine farà Carolina dopo il colpo di scena all’altare!
Nel finale di Capri 3, Carolina si presenta all’altare per sposare Romeo Veralli, ma durante la cerimonia realizza che il suo cuore è con Andrea Concordia. La scena si svolge nel momento cruciale del matrimonio, con Carolina che cambia decisione all’ultimo momento. La trama si conclude con la protagonista che interrompe la cerimonia, lasciando intendere un cambiamento nelle sue scelte sentimentali.
Capri 3, gran finale: Carolina arriva all’altare pronta a sposare Romeo Veralli, ma nel momento più importante della sua vita comprende che il suo cuore appartiene ad Andrea Concordia. Ripercorriamo il finale della terza stagione di Capri, tra scelte difficili, sentimenti autentici e il lieto fine che ha chiuso la fiction Rai. La terza stagione di Capri segna la conclusione definitiva della celebre fiction Rai ambientata nella splendida cornice dell’isola campana. Un capitolo finale che porta a compimento le vicende dei protagonisti e, soprattutto, il percorso personale di Carolina Scapece, interpretata da Bianca Guaccero. Dopo una lunga serie di difficoltà, errori e occasioni perdute, Carolina arriva infatti a compiere la scelta più importante della sua vita. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
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