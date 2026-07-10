Caos Ranucci sospese le repliche di Report Perquisita la casa dell’africano body guard di Rita De Crescenzo

Da secoloditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le repliche del programma Report sono state sospese a causa di un caos legato a Ranucci. La casa di un uomo di origini africane, considerato la guardia del corpo di Rita De Crescenzo, è stata perquisita. La donna, compagna di Gomes Clesio Tavares, ritenuto intermediario nell’attacco con esplosivo avvenuto lo scorso ottobre davanti alla casa di Ranucci, è stata ascoltata dagli investigatori come testimone.

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La compagna di Gomes Clesio Tavares, ritenuto l’intermediario con il gruppo che ha fatto esplodere l’ordigno lo scorso ottobre davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, è stata sentita dagli investigatori come persona informata sui fatti. L’abitazione nel napoletano dove Gomes Tavares, tuttofare di Valter Lavitola, viveva con la compagna prima di partire in Camerun è stata perquisita alla ricerca di elementi utili all’indagine della procura di Roma. Una perquisizione che segue quella eseguita sabato sera dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati scattata mentre Lavitola, ritenuto il mandante dell’attentato dinamitardo, era sotto casa con le valigie pronto a lasciare l’Italia per l’Africa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Caos Ranucci, sospese le repliche di Report. Perquisita la casa dell’africano “body guard” di Rita De Crescenzo
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