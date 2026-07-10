Cantiere e legalità Arena sotto la lente Esame superato

Un'operazione di controllo ha coinvolto circa trenta agenti di varie forze di polizia in un cantiere situato in via Pacinotti, all’interno del progetto Cantù Arena. L’intervento si è svolto nella mattinata di ieri ed è stato coordinato su vasta scala. L’obiettivo era verificare il rispetto delle norme di legalità e sicurezza all’interno del sito in fase di sviluppo. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali irregolarità riscontrate o azioni intraprese.

Un controllo coordinato e su vasta scala, che ieri mattina ha portato una trentina di uomini appartenenti a diverse forze di polizia, nelle diverse e rispettive discipline e competenze, in via Pacinotti, all’interno del cantiere Cantù Arena. Il futuro impianto polifunzionale destinato a ospitare le dispute della Pallacanestro Cantù, oltre ad altri eventi sportivi e di spettacolo, con una capienza che sfiora i seimila posti su una superficie di circa 27mila metri quadrati, dovrebbe essere consegnato entro marzo, ed è in una fase di forte avanzamento dei lavori. Ieri mattina il Gia di Como, Gruppo Interforze Antimafia che fa capo alla Prefettura, ha organizzato un accesso al cantiere, disposto dal Prefetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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