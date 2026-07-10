Campo largo quando le ambiguità diventano strategia Parla Valbruzzi

Notizia in breve

Le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia hanno riacceso le discussioni nel centrosinistra, evidenziando le incertezze nelle posizioni politiche e nelle alleanze tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il dibattito riguarda anche la politica estera e la mancanza di un progetto comune chiaro. La questione del campo largo resta aperta, con punti di vista divergenti che complicano l’identificazione di una strategia condivisa.