Campo largo quando le ambiguità diventano strategia Parla Valbruzzi

Da formiche.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia hanno riacceso le discussioni nel centrosinistra, evidenziando le incertezze nelle posizioni politiche e nelle alleanze tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il dibattito riguarda anche la politica estera e la mancanza di un progetto comune chiaro. La questione del campo largo resta aperta, con punti di vista divergenti che complicano l’identificazione di una strategia condivisa.

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Campo largo, il rebus resta aperto. Le parole di Giuseppe Conte sulla Russia hanno riportato al centro della scena tutte le ambiguità che attraversano il centrosinistra: dalla politica estera ai rapporti tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, fino all’assenza di un vero progetto condiviso. Mentre il leader di Matteo Renzi rilancia la necessità di allargare ulteriormente il perimetro dell’opposizione e il dibattito sulla legge elettorale torna a intrecciarsi con le strategie delle coalizioni, il cantiere del campo largo appare ancora lontano dall’essere completato. Ne parliamo con il politologo dell’Università Federico II di Napoli, Marco Valbruzzi, in libreria da settembre con il volume Per la Democrazia (Utet). 🔗 Leggi su Formiche.net

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