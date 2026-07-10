Un esponente di una lista di centrosinistra ha affermato che alcuni rappresentanti della sinistra non hanno alternative e preferiscono criticare l’opposizione piuttosto che il governo di destra. Ha aggiunto che ci vuole coraggio e ambizione, e che la propria squadra le possiede. La dichiarazione si riferisce alle scelte di alcuni esponenti politici che si definiscono “sinistra vera”.

“Qualcuno che si definisce la sinistra vera, sceglie di non aver meglio da fare con la destra al governo di contestare l’opposizione, ognuno fa le sue scelte, che ci posso fare?”. Nicola Fratoianni, leader di Avs a margine di un convegno a La Sapienza ritorna sulle contestazioni subite durante un comizio del Campo Largo a Napoli. “Adesso mi pare che tutti si scandalizzino del nulla, per giustificare una folle corsa a riarmarsi si sono costruiti una miriade di argomenti, tra cui quello per cui l’Europa avrebbe come minaccia principale quella di un attacco militare. Io non penso che la minaccia principale che oggi corre l’Europa sia quella di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campo largo, Fratoianni (Avs): “Ci vuole coraggio e ambizione, noi ne abbiamo”

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Flop del Campo Largo a Napoli Approfondimento Politico

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Campo largo a #Napoli... Contestati: #Bonelli, #Fratoianni, #Conte, #Fico... https://t.co/qehkK1Aduc #PD #M5S #AVS #Schlein #Bortone #Granato #Meloni x.com

Campo Largo a Napoli, Pap interrompe la manifestazione: contesta gli interventi e Fratoianni fa da paciere. Post solidale di Meloni. E poi Schlein: Basta divisioni e regali alle destre reddit

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