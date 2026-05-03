Senz' acqua in cella | lo Stato che asseta i suoi detenuti

Una recente segnalazione ha portato l’attenzione su una condizione critica in alcune carceri, dove i detenuti risultano privi di acqua nelle celle. Claudia Cavallo, criminologa e referente regionale di Liberi Liberi Articolo 27, ha deciso di condividere le sue osservazioni. La sua posizione si inserisce nel quadro di un’attenzione crescente verso le condizioni di detenzione e le eventuali irregolarità presenti in alcune strutture.

Claudia Cavallo, criminologa, referente regionale di Liberi Liberi Articolo 27 e membro dell'Osservatorio delle persone private della libertà personale della Regione Campania, ha deciso di parlare. Lo ha fatto con il peso di chi entra in quei posti, vede, e porta fuori quello che vede. Nel mirino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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