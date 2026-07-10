Una nuova ondata di calore intensa si sta avvicinando alla Toscana e all’Italia, secondo le previsioni. La situazione rimarrà calda per diversi giorni, senza indicazioni di un miglioramento imminente. L’ondata di calore più intensa è prevista nei prossimi giorni, ma ancora non sono stati definiti con precisione i giorni di massimo picco. La regione continuerà a sperimentare temperature elevate nel breve termine.

Firenze, 10 luglio 2026 – Il caldo estremo non ha una fine, almeno per il momento. Una nuova intensa ondata di calore è pronta a investire la Toscana e l'Italia intera. Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, il sistema meteorologico responsabile è la cosiddetta " configurazione a omega ", un assetto atmosferico che favorisce il consolidamento di un vasto anticiclone subtropicale destinato a mantenersi stabile per diversi giorni. Chi può cerca refrigerio nelle fontane delle città: l’estate appena entrata è già rovente Aria sahariana in arrivo. Da lunedì un'area di bassa pressione posizionata a ovest della Penisola Iberica richiamerà aria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo rovente ancora per tanti giorni. Quando è previsto l’apice in Toscana: le previsioni

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