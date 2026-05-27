Toscana rovente | quanto dura il caldo record? È in arrivo un piccolo break Ecco quando

In Toscana, il caldo ha raggiunto i 35 gradi, facendo sembrare di essere già a luglio. La colonnina di mercurio si è impennata in modo improvviso, portando temperature elevate in questo periodo dell’anno. È previsto un breve calo delle temperature nei prossimi giorni, che dovrebbe portare un po’ di sollievo. La situazione si mantiene stabile con condizioni di tempo soleggiato e senza piogge.

Firenze, 27 maggio 2026 – Sembra già piena estate in Toscana: il caldo è esploso con forza, portando le temperature fino a 35 gradi e trasformando fine maggio in un anticipo di luglio. E la colonnina di mercurio, in alcune zone, ha toccato i 35 gradi, con un’ afa sempre più pesante soprattutto nelle aree urbane. https:www.lanazione.itmeteocaldo-toscana-tfch9chf A determinare questa fase estrema è un potente anticiclone subtropicale che sta coinvolgendo gran parte dell’Italia e del Mediterraneo. Ma il punto centrale per tutti, ora, è capire quanto durerà questa ondata di caldo anomalo e quando arriverà un primo cambio di scenario. Giovedì 28 maggio: bollino rosso a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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