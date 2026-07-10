Caldo record nuova ondata in Italia ed Europa

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova ondata di caldo intenso sta interessando Italia ed Europa, con temperature che superano di oltre 10 gradi i valori medi stagionali. In Piemonte si registrano emergenze a causa di numerosi incendi che coinvolgono vaste aree della regione. Le temperature elevate sono state confermate da servizi meteorologici, mentre le autorità locali stanno adottando misure di gestione delle emergenze e di prevenzione incendi. Nessun dato ufficiale indica ancora danni specifici o evacuazioni.

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In arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, con temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma. In Piemonte è emergenza incendi. Servizio di Pierachille Dolfini e Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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