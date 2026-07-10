Un’ondata di caldo di origine africana continuerà per almeno dieci giorni, secondo la meteorologa di ItaliaMeteo. La terza fase di ondata di calore non è ancora iniziata, poiché il caldo non è ancora persistente. La situazione attuale vede temperature elevate, con aria bollente che si mantiene stabile. Non ci sono previsioni di un miglioramento immediato. La durata e l’intensità del caldo sono confermate fino a metà mese.

Sabina Angeloni è una meteorologa di ItaliaMeteo e avverte: «Formalmente, al momento la terza fase di ondata di calore non è ancora iniziata perché per essere definita tale il caldo deve essere persistente. C'è però una buona probabilità che lo diventi. E questa nuova ondata durerà almeno fino al termine della prossima settimana». Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Quanto sarà forte questo ennesimo innalzamento delle temperature? «È molto probabile che nella seconda metà della prossima settimana inizi la fase più intensa di questa ondata di calore, con temperature molto elevate che potranno toccare anche i 40 gradi. Per capire se inizieremo a respirare nella settimana successiva, vale a dire dopo il 20 luglio, è ancora presto: a livello previsionale è difficile spingersi così in là con i tempi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, quando finisce? La meteorologa: «Questa situazione per almeno 10 giorni, arriva aria bollente dall'Africa»

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