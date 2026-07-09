Un'ondata di caldo anomala sta interessando l’Italia, con l’arrivo di aria proveniente dall’Africa che fa salire le temperature di circa 10 gradi rispetto alla media stagionale. La perturbazione interessa diverse regioni, portando condizioni di caldo intenso in alcune aree del paese. Le previsioni indicano che questa fase di caldo estremo potrebbe durare alcuni giorni. Non sono state segnalate variazioni significative nelle condizioni di umidità o nelle precipitazioni associate.

AGI - Meteo estremo in Italia: a metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi. Le previsioni meteo: temporali passeggeri e poi l'inferno africano. La giornata di oggi inizia con un meteo asciutto su quasi tutta la penisola. Nel corso del pomeriggio, però, assisteremo allo sviluppo di nuvole che porteranno acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Allerta caldo record in Italia: arriva l'aria africana che spinge i termometri a +10 gradi

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Il caldo infiamma Italia ed Europa, ma l'afa ha le ore contate

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