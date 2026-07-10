Caldo Magi Sumai | Detenuti tra categorie più a rischio rafforzare sanità nelle carceri

Da iltempo.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'intervista, il rappresentante delle autorità sanitarie ha sottolineato che le alte temperature aumentano i rischi per i detenuti appartenenti a categorie vulnerabili come anziani, persone con malattie croniche, immunodepressi e diabetici. Ha evidenziato la necessità di rafforzare i servizi sanitari nelle carceri per fronteggiare le ondate di calore. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a interventi specifici o misure adottate.

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Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) - Le ondate di calore rappresentano un rischio crescente per la salute delle persone più fragili: anziani, pazienti cronici, immunodepressi e persone con diabete. Tra le categorie più esposte "ci sono anche i detenuti, soprattutto negli istituti penitenziari caratterizzati da sovraffollamento e celle condivise, dove le elevate temperature si sommano a condizioni ambientali già critiche". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale del Sumai-Assoprof, il sindacato dei medici specialisti ambulatoriali. "Il caldo aumenta la problematica - sottolinea Magi -. Alle difficoltà legate alla diffusione... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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