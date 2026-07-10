Caldo Magi Sumai | Detenuti tra categorie più a rischio rafforzare sanità nelle carceri

Notizia in breve

Durante un'intervista, il rappresentante delle autorità sanitarie ha sottolineato che le alte temperature aumentano i rischi per i detenuti appartenenti a categorie vulnerabili come anziani, persone con malattie croniche, immunodepressi e diabetici. Ha evidenziato la necessità di rafforzare i servizi sanitari nelle carceri per fronteggiare le ondate di calore. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a interventi specifici o misure adottate.