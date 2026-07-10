A Milano si è verificato un temporale che ha portato un’allerta gialla per pioggia e vento. Il temporale ha interrotto temporaneamente il caldo intenso che aveva caratterizzato la giornata, con il sole che aveva dominato prima dell’arrivo del maltempo. La tregua durerà poco, secondo le previsioni, e il caldo tornerà a farsi sentire nelle prossime ore. Nessun danno segnalato fino a questo momento.

Milano, 10 luglio 2026 – Una piccola pausa rinfrescante dovrebbe arrivare ad alleviare le sofferenze di chi, in Lombardia, sta vivendo la terza ondata di caldo di questi giorni. Ma attenzione: si tratterà di temporali ed è stata diramata l’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano. Le previsioni meteo . Ma andiamo con ordine e vediamo che tempo è previsto in questo fine settimana, secondo il bollettino emesso dall’Arpa. Per oggi, venerdì 10, e domani sabato 11, è prevista nella nostra regione nuvolosità irregolare con ampie schiarite. Nel pomeriggio e in serata si prevede la formazione di locali rovesci o temporali accompagnati da forti raffiche di vento a partire dai rilievi, non si esclude qualche fenomeno anche nella prima parte del giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Caldo e sole cedono il passo ai temporali: a Milano scatta l’allerta gialla. Ma la tregua durerà poco

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