Da metà settimana, le temperature in Italia raggiungeranno valori da desertico del Sahara, superando i 40°C in molte città. Dopo giorni di clima più mite e temporali, si prevede un aumento rapido e intenso del caldo, con condizioni estreme che dureranno diversi giorni. La situazione interessa tutto il territorio nazionale, con il picco previsto tra mercoledì e giovedì.

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature più gradevoli e temporali su diverse regioni, l’Italia si prepara a fare i conti con una nuova e intensa ondata di caldo africano. Le ultime proiezioni indicano infatti un deciso cambio di scenario a partire dalla prossima settimana, quando l’anticiclone subtropicale tornerà a espandersi sul Mediterraneo centrale, portando valori termici eccezionali soprattutto al Centro-Sud. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna non sono esclusi picchi fino a 45 gradi. Fine del break estivo: da metà settimana cambia tutto. L’attuale fase meteorologica è dominata da un profondo ciclone presente sull’Europa centro-orientale, responsabile dell’afflusso di aria più fresca che sta interessando anche parte della Penisola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caldo africano senza tregua: da metà settimana l’Italia sotto attacco, temperature da deserto del Sahara

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TEMPORALI in ARRIVO! Il Caldo Concede una TREGUA – Pillole METEO

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