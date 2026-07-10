Caldo africano picco in arrivo | temperature fino a 45 gradi Ecco quando e quanto durerà la mappa delle città più colpite

Da ilmessaggero.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature in molte città italiane raggiungeranno i 45 gradi nel corso della prossima ondata di caldo africano, prevista nei prossimi giorni. La perturbazione porterà massime molto alte su tutta la penisola, con picchi più elevati nelle zone interne e nelle regioni meridionali. La durata dell'ondata di caldo si estenderà per diversi giorni, con condizioni di estrema siccità e disagio termico diffuso. La mappa delle città più colpite indica un aumento progressivo delle temperature nelle aree interessate.

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L'Italia è ufficialmente tornata nella morsa dell'anticiclone africano. La nuova terza ondata è pronta a mettere in ginocchio l'intera penisola, con nuovi picchi record e temperature estreme diffuse su tutto il territorio. A preoccupare, però, non sono più le singole roventi fiammate, ma il regime “normale”, che prevede giornate con una media tra i 34 e i 35 gradi. Il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici ha confermato che il caldo resterà ormai anomalo anche in assenza di una vera e propria ondata di calore. Rispetto alle medie registrate trenta o quarant'anni fa — quando le massime non andavano mai oltre i 30-32 gradi —, l'asticella si è alzata sensibilmente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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