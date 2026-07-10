L'Italia è ufficialmente tornata nella morsa dell'anticiclone africano. La nuova terza ondata è pronta a mettere in ginocchio l'intera penisola, con nuovi picchi record e temperature estreme diffuse su tutto il territorio. A preoccupare, però, non sono più le singole roventi fiammate, ma il regime “normale”, che prevede giornate con una media tra i 34 e i 35 gradi. Il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici ha confermato che il caldo resterà ormai anomalo anche in assenza di una vera e propria ondata di calore. Rispetto alle medie registrate trenta o quarant'anni fa — quando le massime non andavano mai oltre i 30-32 gradi —, l'asticella si è alzata sensibilmente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà, la mappa delle città più colpite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà

Notizie e thread social correlati

Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi: ecco quando e quanto dureràLe temperature in Italia raggiungeranno fino a 45 gradi nelle prossime ore, con il picco previsto nel pomeriggio.

Temi più discussi: Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo, ecco quando. Le previsioni; Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi; Caldo africano, arriva il picco: temperature fino a 45 gradi in Italia. Ecco quando durerà l’ondata di calore; Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà, la mappa delle città più colpite.

Meteo, caldo africano: picco in arrivo a 45 gradi, ecco la zona più colpita x.com

Caldo record in arrivo: temperature fino a 38 gradi, picco da mercoledì reddit

Meteo Italia, caldo africano verso il picco: temperature fin a oltre 45°C. Le previsioniSiamo nel pieno della terza ondata di calore del 2026: caldo intenso ed afa con temperature che sfiorano fino ai 45°C in Italia. meteo.it

Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata in tutto il PaeseL'Italia è nuovamente travolta da una terza ondata di caldo africano, che si annuncia tra le più intense degli ultimi decenni. msn.com