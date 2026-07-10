Calciomercato Juventus la pista Dibu Martinez resta un’incognita

La trattativa tra la club e l’Aston Villa per il trasferimento di Emiliano “Dibu” Martinez a Torino è ancora in corso, ma presenta diverse difficoltà. La Juventus sta cercando di convincere il portiere a cambiare squadra, anche se non ci sono ancora accordi definitivi. La negoziazione si sta complicando, rendendo incerta la possibilità di portare il giocatore in Italia nel prossimo mercato. La situazione resta aperta, senza conferme ufficiali.

La Juventus spinge per portare Emiliano “Dibu” Martinez a Torino, ma la trattativa con l’ Aston Villa si sta rivelando tutt’altro che semplice. Nelle ultime 24 ore sembrava esserci stata una svolta, con il club inglese disposto ad ascoltare offerte a partire dai 67 milioni, ma, stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, fonti vicine ai Villan s avrebbero smentito la notizia. La pista dunque resta aperta, con la società bianconera che farà il possibile per mandare in porto l’affare, altrimenti sarà costretta a virare su altri profili. La volontà del giocatore contro le richieste dell’Aston Villa. L’ apertura totale del portiere al trasferimento è nota da tempo, con la Juve che rappresenterebbe un punto importante nella sua carriera da aggiungere al curriculum. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Mercato JuveClamorosa Svolta Dibu Martinez! Nome Top per lAttacco

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