Calcio Seconda categoria Il Città di Monza c’è Il pres sogna in grande

Il “pres“ si immagina la sua squadra stabilmente inserita nella parte alta della graduatoria. Il resto dello staff biancorosso, invece, ha in mente un campionato meno ambizioso: la salvezza. Un obiettivo non disprezzabile per il Città di Monza, ritornato in Seconda categoria dopo tre tormentate stagioni. Anche per questo il presidente Antonio Marchetta, 71 anni, uno che ha festeggiato con la promozione il 20simo anno di presidenza, per la stagione 2026-2027 vorrebbe un altro motivo per gioire: "Il gruppo è competitivo. Avevamo dei punti deboli e lì siamo intervenuti per migliorarci. Sono fiducioso". I nuovi arrivi sono dieci. Tra loro ci sono dei ritorni, come il centrocampista Gianni Infantino e l’attaccante Giuseppe Ben Dhafer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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