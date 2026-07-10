Buon onomastico Silvano Silvana oggi 10 luglio | immagini di auguri da inviare via social

Oggi si celebra San Silvano, martire della chiesa cattolica originario di Romagnano Sesia, un borgo vicino alla Valsesia. La ricorrenza cade il 10 luglio e si festeggia anche con auguri e immagini da condividere sui social. Silvano è ricordato come figura religiosa venerata in questa data.

Si festeggia oggi 10 luglio San Silvano (Silano) martire della chiesa cattolica originario di Romagnano Sesia, un antico borgo alle porte della Valsesia in provincia e diocesi di Novara. Viene identificato come uno dei sette figli di Felicita che secondo la tradizione sarebbero stati uccisi a Roma, con la madre, durante la persecuzioni dell’imperatore Antonino. San Silvano martire, originario di Romagnano di Sesia e figlio di Felicita. La sepoltura di Silvano, indicata con quella della madre nel cimitero di Massimo, venne violata dai seguaci del sacerdote Novaziano, che contestavano alla Chiesa il diritto di assolvere da colpe gravi. Le sue reliquie, trasportate in un loro luogo di culto, furono recuperate da papa Innocenzo I (401 – 417) e riportate nel loculo catacombale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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