Buon compleanno Daniele Adani Sonia Aquino Michele Serra…
Tra le persone menzionate, alcune compiono gli anni oggi, tra cui Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari, Sonia Aquino, Michele Serra, e altri. Sono stati ricordati con un messaggio di auguri di buon compleanno. La lista include figure di diversi settori, come sport, spettacolo e cultura. Non sono forniti dettagli aggiuntivi sulle età o attività di ciascuno.
Buon compleanno Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari, Maria Concetta Mattei, Francesco Giacobbe, Paolo Cento, Michele Serra, Federico Stragà, Sonia Aquino, Ciro Capuano, Simone Pesce, Giuseppe de Feudis, Mario Gomez, Alessia Mancarella, Luna Carocci, Elena Runggaldier, Alessandro Amici, Raffaele Maiello, Camilla Bini, Carmen Planotscher. Oggi 10 luglio compiono gli anni: Tony Fontò, chitarrista; Luciano Moggi, dirigente sportivo; Claudio Dini, architetto; Silvana Fachin Schiavi, politica; Franco Fontana, ex calciatore. Inoltre, festeggiano il compleanno: Maurizio Porro, giornalista, critico cinema e teatro; Giovan Battista Pienti,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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