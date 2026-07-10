Buon compleanno Daniele Adani Sonia Aquino Michele Serra…

Notizia in breve

Tra le persone menzionate, alcune compiono gli anni oggi, tra cui Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari, Sonia Aquino, Michele Serra, e altri. Sono stati ricordati con un messaggio di auguri di buon compleanno. La lista include figure di diversi settori, come sport, spettacolo e cultura. Non sono forniti dettagli aggiuntivi sulle età o attività di ciascuno.