Bully Ray sostiene che il possibile turn heel di Cody Rhodes potrebbe avere un impatto superiore a quello di John Cena nella WWE. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico, senza citare eventi specifici o dettagli sul personaggio. Ray ha commentato che il cambiamento di atteggiamento di Rhodes potrebbe influenzare le dinamiche dello show, anche se non ha fornito una tempistica precisa. La discussione si concentra sull’effetto che un simile cambiamento potrebbe avere sul pubblico e sulle storyline.

Bully Ray ritiene che un futuro turn heel di Cody Rhodes potrebbe avere un impatto persino maggiore di quello di John Cena in WWE. Nel corso dell’ultima puntata di Busted Open, il WWE Hall of Famer è tornato a parlare della possibilità di vedere “The American Nightmare” passare dalla parte dei cattivi, ribadendo di essere convinto che, prima o poi, accadrà: “Ne parlo da anni: conosco Cody anche a livello personale e l’ho visto lavorare da vicino. Cody è un heel. Il suo turn heel arriverà, non so se domani, tra un anno o più avanti, ma quando succederà sarà più importante di quello di John Cena e funzionerà molto meglio. Perché Cody sarà ancora nel pieno della sua carriera, nel momento migliore del suo percorso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Bully Ray: “Il turn heel di Cody Rhodes sarà più importante di quello di John Cena”

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Pat McAfee Lays SMACKDOWN on Cody Rhodes | Busted Open WWE

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