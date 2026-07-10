buche e lepri il problema torna in aula

Un anno dopo le polemiche, il problema delle buche e degli animali selvatici nel parco dei Giganti persiste. Lepoetti e conigli selvatici sono ancora presenti in gran numero, causando avvallamenti nel terreno. La situazione richiede un monitoraggio continuo dell’area per garantire la stabilità del suolo. Non sono stati adottati interventi specifici per risolvere la presenza degli animali o le criticità del terreno.

Buche, avvallamenti e bestiole che fanno capolino tra gli alberi. A un anno dalla mattanza che tanto aveva fatto discutere, nulla è cambiato. Leprotti e conigli selvatici continuano a popolare in gran numero il parco dei Giganti, minando la stabilità del terreno e costringendo a un monitoraggio costante dell’area. Il tema era balzato agli onori delle cronache ad agosto 2025: dopo che il Comune di San Giuliano aveva segnalato la situazione di quel luogo, la polizia provinciale aveva attuato un’operazione di contenimento della fauna selvatica, chiudendo il parco al pubblico e abbattendovi svariate decine di conigli. A colpi di fucile. Un metodo che, ancorché legittimo, era stato giudicato dall’opinione pubblica eccessivamente cruento e aveva perciò suscitato fiumi di proteste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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