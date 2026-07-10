Venerdì 10 luglio, all’interno del Los Angeles Stadium di Inglewood, si è svolta la partita tra Spagna e Belgio, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Tra il pubblico, seduti fianco a fianco sugli spalti, c’erano l’attore e la designer di gioielli, che hanno assistito insieme alla sfida, condividendo il tifo durante l’incontro.

Non serve un red carpet per attirare tutti gli obiettivi quando sugli spalti ci sono Brad Pitt e Inés de Ramón. L’attore e la designer di gioielli hanno seguito insieme la sfida tra Spagna e Belgio, disputata venerdì 10 luglio al Los Angeles Stadium di Inglewood per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Una partita decisiva, certo, ma anche uno degli appuntamenti mondani più osservati dell’intero torneo. Tra tribune riservate e suite affollate di celebrità, infatti, il campo non è stato l’unico protagonista. E i due, sorridenti e rilassati, hanno dimostrato di essere una delle coppie più affascinanti e affiatate di Hollywood. Brad Pitt e Inés de Ramón tenerissimi allo stadio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Brad Pitt e Inés de Ramón affiatatissimi: il tifo insieme allo stadio per Spagna-Belgio

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Brad Pitt & Ines de Ramon Spotted Together in Greece II The Riders

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