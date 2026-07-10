Boxe a Roma il Torneo Nazionale U23 maschile e femminile | gli highlights

A Roma si svolge il Torneo Nazionale U23 di pugilato maschile e femminile, che si è aperto oggi e durerà fino al 12 luglio. L’evento si tiene al PalaSantoro, dove i giovani atleti si sfideranno per conquistare il titolo di campione italiano. La competizione coinvolge pugili under 23 di entrambi i sessi e rappresenta una tappa importante per il pugilato giovanile nel paese.

Il grande pugilato giovanile accende la Capitale con l’edizione 2026 del Torneo Nazionale U23 maschile e femminile. L’evento è entrato nel vivo oggi e proseguirà fino al 12 luglio presso il PalaSantoro, arena scelta per incoronare i campioni italiani. Sul quadrato capitolino si sfidano in questi giorni 111 pugili, 77 uomini e 34 donne. I ragazzi combattono a eliminazione diretta per conquistare le medaglie di categoria. Tutti gli incontri sono visibili integralmente in diretta streaming su Italia Boxe Tv, tramite la piattaforma web Sportface. Copyright 2025 Sportface - Testata giornalistica iscritta nel registro della stampa dal Tribunale di Roma con autorizzazione numero 106 dell’11 luglio 2016. 🔗 Leggi su Sportface.it

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