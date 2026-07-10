Bonnie Tyler è morta a 75 anni | addio alla voce di Total Eclipse

Bonnie Tyler è morta l’8 luglio in Portogallo a 75 anni, dopo settimane di ricovero. La cantante gallese, nota per la voce roca, ha lasciato successi che hanno attraversato più generazioni. La notizia ha suscitato il cordoglio nel mondo della musica.

La cantante gallese si è spenta l’8 luglio in Portogallo dopo settimane di ricovero: dalla voce roca ai successi che hanno segnato più generazioni. Il mondo della musica piange Bonnie Tyler, morta l’8 luglio 2026 all’età di 75 anni. La cantante gallese, voce inconfondibile di brani entrati nella storia come Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache e Holding Out for a Hero, si è spenta in un ospedale del Portogallo, dove era ricoverata da diverse settimane. La notizia è stata comunicata il giorno successivo dalla famiglia e dallo staff attraverso i canali ufficiali dell’artista. Nel messaggio diffuso pubblicamente, i familiari hanno spiegato che Bonnie Tyler è venuta a mancare improvvisamente a causa della malattia per la quale era sottoposta a cure. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Morta Bonnie Tyler: addio alla voce di Total Eclipse of the Heart

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Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit

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