Parola d’ordine | prudenza

Evitare di uscire nelle ore più calde. No, non sono i soliti consigli per l'arrivo dell'estate. Prudenza, è la parola d'ordine in casa Bologna. Prudenza e calma per una stagione che deve ancora vedere l'alba, con i fulmini dei rumors di mercato che però spaventano già i tifosi. Calma, perché sembrava dovesse finire il mondo con l'addio di Vincenzo Italiano, così come due stagioni fa, sembrava non esserci domani dopo la fuga di Thiago Motta. C'è ancora domani, invece, per i rossoblù, con l'ufficialità di Domenico Tedesco al timone per un nuovo viaggio che si preannuncia ambizioso. Perché Tedesco è il più ambizioso dei profili nella margherita dei nomi del possibile successore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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