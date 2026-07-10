Bologna aumentano ancora i costi degli affitti | livelli oramai insostenibili Prezzi troppo alti calano le compravendite
A Bologna i costi degli affitti sono aumentati nuovamente nel primo semestre del 2026, con una crescita diffusa in tutte le zone della città. I prezzi più alti degli affitti stanno influenzando il mercato immobiliare, che registra un calo delle compravendite. I dati indicano che i costi sono ormai considerati insostenibili, portando a una diminuzione delle transazioni immobiliari e a una stagnazione del settore.
Salgono ancora i prezzi e quindi, almeno sulle compravendite, il mercato immobiliare si inceppa. Nel primo semestre del 2026, a Bologna sale anche il costo degli affitti, in crescita in tutte le aree della città. Lo segnala Nomisma, nel suo tradizionale report che fotografa l’emergenza abitativa in tutte le principali città italiane. A Bologna, a giudizio del centro studi di Strada Maggiore, anche per il secondo semestre si registrerà un «ulteriore lieve aumento dei canoni». Nel complesso, nei primi sei mesi dell’anno, «l’indice di performance del mercato residenziale della compravendita registra un arretramento, dopo due anni in cui si era evidenziato un trend di crescita costante». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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