Bologna aumentano ancora i costi degli affitti | livelli oramai insostenibili Prezzi troppo alti calano le compravendite

Notizia in breve

A Bologna i costi degli affitti sono aumentati nuovamente nel primo semestre del 2026, con una crescita diffusa in tutte le zone della città. I prezzi più alti degli affitti stanno influenzando il mercato immobiliare, che registra un calo delle compravendite. I dati indicano che i costi sono ormai considerati insostenibili, portando a una diminuzione delle transazioni immobiliari e a una stagnazione del settore.