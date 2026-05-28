Il Partito Democratico ha chiesto un intervento urgente da parte del Comune per ridurre le tariffe dell’acqua a Qualiano, denunciando che le bollette sono troppo alte. La richiesta riguarda una revisione della quota fissa, l’introduzione di una fascia agevolata e una maggiore progressività delle tariffe. Il partito ha sottolineato che l’acqua deve rimanere un diritto e non un lusso, evidenziando che le famiglie non possono più sostenere costi elevati.

Il Partito Democratico chiede al Comune interventi immediati su quota fissa, fascia agevolata e progressività delle tariffe: “L’acqua è un diritto, non un lusso”. Il Partito Democratico chiede al Comune interventi immediati su quota fissa, fascia agevolata e progressività delle tariffe: “L’acqua è un diritto, non un lusso”. Qualche settimana fa il Sindaco e l’Assessore al Bilancio rivendicavano con soddisfazione il mancato aumento delle tasse comunali. Una dichiarazione che però appare distante dalla realtà vissuta quotidianamente dai cittadini di Qualiano. Perché chi vive davvero il territorio, chi ogni mese deve fare i conti con le spese domestiche, sa bene che le bollette dell’acqua sono diventate insostenibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bollette dell’acqua troppo care a Qualiano, il PD attacca: “Le famiglie non possono più aspettare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BOLLETTE LUCE GAS ACQUA e TARI: NOVITà da GENNAIO 2026 CAMBIANO BONUS SOCIALI aumento IMPORTI ISEE

Notizie e thread social correlati

Bonelli attacca Meloni: “Un disastro la sua politica energetica, le bollette italiane le più care d’Europa”Un politico dell’opposizione ha criticato duramente la gestione dell’energia da parte del governo, definendola un disastro.

Confcommercio: "Energia elettrica, bollette più care a marzo dell'8,5%. Servono misure d'urgenza"Secondo Confcommercio, le bollette di energia elettrica e gas delle imprese italiane del settore terziario sono aumentate dell’8,5% a marzo.

Temi più discussi: A Sammichele di Bari non arrivano le bollette dell’acqua: Disagi per l’intero paese; L'acqua negata e le bollette d'oro: a Fabrica di Roma scatta la prima diffida collettiva contro Talete. E la rivolta dei rubinetti rischia di allargarsi; Rifiuti, via Cerquelle e bollette. Sette domande per tre candidati; Porto Recanati, il PD: La città non può pagare l'inefficienza della Regione, acqua pubblica, TARI e rifiuti: servono scelte coraggiose a difesa dei cittadini.

Giarre, bollette pazze dell’acqua. Barbagallo: il sindaco diffidi subito la SieA Giarre l’acqua costa più dello champagne. Uno slogan politico di qualche anno fa che oggi, per molti cittadini, suona meno come una provocazione e più come una drammatica realtà. Il passaggio del ... gazzettinonline.it

Caro acqua, il caso in Commissione La gestione è troppo caraIl caro bollette dell’acqua? È da ricercarsi principalmente nell’aumento dei costi energetici… Dopo un’interrogazione consiliare di alcuni mesi fa, si è svolta nei giorni scorsi a Città di Castello la ... lanazione.it