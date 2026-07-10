La Polizia Metropolitana di Napoli ha eseguito un blitz ad Agnano, sequestrando sei cantieri navali. Otto persone sono state denunciate per reati ambientali legati alle violazioni delle norme sulla tutela del territorio. Durante l’operazione sono stati riscontrati illeciti tra cui scarichi abusivi e irregolarità nelle procedure di smaltimento dei rifiuti. Sono state applicate sanzioni amministrative e sequestrati materiali e attrezzature nelle aree interessate.

Operazione della Polizia Metropolitana di Napoli nella cantieristica navale di Agnano: sequestri, denunce e sanzioni per violazioni ambientali.. Prosegue e si intensifica l’azione di contrasto ai reati ambientali condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli nell’ambito della strategia di contrasto alla ‘Terra dei Fuochi’, secondo le linee guida del Prefetto Michele Di Bari, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’operazione, diretta dalla comandante Lucia Rea, ha interessato in particolare il comparto della cantieristica navale e della carpenteria pesante, settori ad alto impatto ambientale per la gestione dei cicli produttivi e dei rifiuti connessi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Blitz ad Agnano, sequestrati 6 cantieri: 8 denunce per reati ambientali

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