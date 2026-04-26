Vitulazio blitz contro le aziende tessili | denunce per reati ambientali

Nella giornata di oggi, a Vitulazio, sono state effettuate operazioni di polizia presso due aziende tessili. Le autorità hanno denunciato i titolari di entrambe le imprese per presunti reati legati all’ambiente e alla sicurezza sul lavoro. Le ispezioni sono state condotte dai carabinieri e dai tecnici incaricati, che hanno riscontrato irregolarità nelle pratiche di gestione dei rifiuti e nelle misure di tutela dei lavoratori.

? Cosa sapere Titolari di due aziende tessili a Vitulazio denunciati per reati ambientali e sicurezza.. Le indagini presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere proseguono nell'area Agro Caleno.. I titolari di due aziende specializzate nel settore dell’igienizzazione e della vendita di prodotti tessili a Vitulazio sono stati denunciati alla Procura della presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per violazioni ambientali e mancate norme sulla sicurezza sul lavoro. L’operazione, condotta nell’area dell’Agro Caleno, ha coinvolto un gruppo interforze coordinato dal comandante della Polizia Provinciale di Caserta, Biagio Chiariello, sotto la direzione del viceprefetto Ciro Silvestro, incaricato del Governo per il contrasto ai roghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vitulazio, blitz contro le aziende tessili: denunce per reati ambientali Notizie correlate Blitz della polizia provinciale in 2 aziende tessili: scattano le denunce per i titolariProseguono i controlli nella cosiddetta Terra dei Fuochi, con un nuovo intervento mirato al contrasto degli illeciti ambientali. Gravi violazioni ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, denunciati i titolari di due aziende tessiliTempo di lettura: < 1 minutoDue aziende operanti nel settore dell’igienizzazione e commercializzazione di materiale tessile, situate nel territorio...