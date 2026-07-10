Durante un controllo a Mappatella Beach, carabinieri e Polizia Municipale hanno denunciato due persone che avevano occupato il demanio marittimo senza permesso. I due noleggiavano attrezzature da spiaggia in modo abusivo. Sono state sequestrate le attrezzature utilizzate per il noleggio illegale.

Due "furbetti dell'ombrellone" sono stati scoperti a Mappatella Beach durante un controllo congiunto di carabinieri e Polizia Municipale. I due avevano occupato abusivamente il demanio marittimo, noleggiando attrezzature da spiaggia senza autorizzazione. Per entrambi è scattata la denuncia, mentre ombrelloni, tavoli, sedie e uno scooter sono stati posti sotto sequestro. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione Napoli Chiaia, insieme al personale dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale, nell'ambito di un servizio ad ampio raggio effettuato nell'area della Rotonda Diaz, con particolare attenzione alla zona di Mappatella Beach. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Blitz a Mappatella Beach: denunciati i “furbetti dell’ombrellone”, sequestrate le attrezzature da spiaggia

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