Bizzarrini 5300 Aperta Lusso il mito ritorna Solo 10 esemplari artigianali – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Bizzarrini 5300 Aperta Lusso torna in produzione con una serie limitata di dieci esemplari realizzati artigianalmente. La vettura presenta un design aperto e dettagli di alta qualità, caratteristica della produzione esclusiva dell’azienda. Le immagini mostrano i dettagli dell’auto, che mantiene il fascino delle origini con elementi moderni. La produzione limitata sottolinea il valore di questa reinterpretazione di un modello storico.

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