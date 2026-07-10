Bizzarrini 5300 Aperta Lusso il mito ritorna Solo 10 esemplari artigianali – FOTO

La Bizzarrini 5300 Aperta Lusso torna in produzione con una serie limitata di dieci esemplari realizzati artigianalmente. La vettura presenta un design aperto e dettagli di alta qualità, caratteristica della produzione esclusiva dell’azienda. Le immagini mostrano i dettagli dell’auto, che mantiene il fascino delle origini con elementi moderni. La produzione limitata sottolinea il valore di questa reinterpretazione di un modello storico.

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