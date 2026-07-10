Bimbo di 3 anni precipita da balcone a Savona è grave | indagini in corso nessuna ipotesi esclusa

Un bambino di 3 anni è caduto da un balcone a Savona ed è stato trasferito in ospedale a Genova, dove si trova in rianimazione. Le autorità stanno conducendo le indagini e al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Un bimbo di 3 anni è precipitato da un balcone a Savona: trasferito al Gaslini di Genova, è ricoverato in rianimazione. Indagini in corso: al momento nessuna ipotesi è esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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