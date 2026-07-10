Il 30 agosto, presso l’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, si terrà un tributo ufficiale per il 50° anniversario del debutto dei Ramones. Numerosi artisti, tra cui Billie Joe Armstrong e Travis Barker, si esibiranno in occasione di questa celebrazione. L’evento è stato organizzato per commemorare i cinque decenni dalla prima esibizione del gruppo punk statunitense. La cerimonia prevede performance musicali e momenti di ricordo dedicati alla band.

Nell’ambito dei festeggiamenti per il loro 50° anniversario, il 30 agosto i Ramones riceveranno un tributo ufficiale presso lo storico Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles. Durante la serata, una superband -composta da alcuni dei musicisti influenzati dalla loro musica- renderà omaggio ai pionieri del punk. Una serata evento per celebrare il 50° anniversario dell’uscita del primo album della band. Ramones Productions, Inc. e Hollywood Forever hanno annunciato che, per festeggiare le cinquanta candeline spente dall’album di esordio del gruppo newyorkese, si terrà un evento speciale in suo onore. A presentarlo sarà John Travolta, e... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Billie Joe Armstrong, Travis Barker e molti altri si esibiranno per celebrare il 50° anniversario del debutto dei Ramones

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Cretin Family: Billie Joe, Travis Barker y C.J. Ramone rinden homenaje a los Ramones

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Green Day + Blink-182 + Rancid + Ramones = Cretin Family. Si chiama così la band formata da Billie Joe, Travis Barker, Tim Armstrong e C.J. Ramone. La missione: festeggiare degnamente il mezzo secolo dei Ramones. Presenta John Travolta (sul serio) htt x.com

Billie Joe Armstrong, Travis Barker and CJ Ramone set to perform at the Ramones' 50th anniversary tribute in L.A.If you hear a chorus of Hey! Ho! Let's Go! echoing through Hollywood Forever Cemetery this summer, don't be alarmed—it's just one of punk's biggest birthday parties. Fifty years after the Ramones ... yahoo.com

Billie Joe Armstrong, Tim Armstrong, Travis Barker, and CJ Ramone Teaming Up for Ramones 50th Anniversary ShowAn all-star tribute band is coming together for an official 50th anniversary celebration of the Ramones' iconic self-titled debut album. consequence.net