Bignami ricorda il padre e il centrodestra unito guarda alle Comunali | Il candidato? Presto

Il 10 luglio 2026 segna il ventennale della scomparsa di un politico, ricordato da un suo figlio che sottolinea il ruolo del padre come fondatore di una comunità politica. Il centrodestra, in vista delle prossime elezioni comunali, afferma che la scelta del candidato sarà fatta a breve. Attualmente, non sono stati annunciati nomi ufficiali per la candidatura, e si attendono ulteriori indicazioni nelle prossime settimane.

Bologna, 10 luglio 2026 – “Oggi ricorrono 20 anni da quando è scomparso: oltre a essere mio padre, è stato anche il fondatore di una comunità politica che oggi consente a queste centinaia di persone di ritrovarsi. Persone che ricordano l’amico, il professore, la persona che ha insegnato loro la politica. Un percorso di destra in una città difficile, che però oggi consente a quella destra di essere al governo. Credo che lassù sorrida al pensiero che la sua eredità è diventata realtà”. Il ricordo di Galeazzo Bignami verso il padre Marcello. È lungo e sentito il ricordo di Galeazzo Bignami verso il padre Marcello, a distanza di 20 anni dalla prematura scomparsa dello storico esponente della destra bolognese e italiana, membro della direzione nazionale del Msi e poi di Alleanza Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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