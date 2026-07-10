Domani ad Arcola si svolgerà la manifestazione “Bianca Gioia sotto la Torre”. La serata prevede una cena in bianco, una sfilata e musica, con partecipanti che si riuniranno nel centro del borgo. L’evento combina momenti di convivialità e di stile, attirando residenti e visitatori. La location principale sarà intorno alla torre, dove si svolgeranno le varie iniziative previste.

Cena in bianco, sfilata e musica: domani ad Arcola torna la manifestazione ’Bianca Gioia sotto la Torre’, una serata che mette insieme eleganza e convivialità nel cuore del borgo. Il centro storico di Arcola si prepara ad accogliere lo spettacolo in bianco che trasformerà Piazza Muccini e il Castello in uno scenario unico. "Bianca Gioia sotto la Torre rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate arcolana – ha detto la sindaca Monica Paganini –. Quest’anno assume un significato ancora più importante perché sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo ufficio turistico nella Torre Pentagonale, un servizio pensato per accogliere al meglio i visitatori e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Arcola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bianca Gioia sotto la Torre. Tra eleganza e convivialità

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