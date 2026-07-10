Bertolaso ha criticato le condizioni del pronto soccorso dell'ospedale di Monza, annunciando ispezioni nei reparti di emergenza-urgenza. Solo due giorni fa, un'anziana è stata trattenuta a lungo su una barella in una sala comune dell'ospedale. Le autorità sanitarie stanno verificando le modalità di gestione e i tempi di attesa nelle strutture di emergenza. Nessuna comunicazione ufficiale sulle eventuali conseguenze o interventi immediati.

Solo l’altro ieri un’anziana è stata tenuta a lungo in attesa su una barella in una sala comune del pronto soccorso dell’ ospedale San Gerardo di Monza. Dieci giorni fa, invece, la videodenuncia diffusa da Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, relativa al pronto soccorso dell’ ospedale San Carlo di Milano: pazienti, anche anziani, in attesa in corridoio. Fatti che non sono passati inosservati. Anzi. Guido Bertolaso non l’ha presa bene. Ieri l’assessore regionale al Welfare ha convocato tutti i direttori generali delle aziende sanitarie lombarde e tutti i direttori dell’ emergenza-urgenza per una videocall durante la quale, secondo quanto confermato da più parti, ha avuto parole parecchio dure nei confronti dei vertici degli ospedali lombardi, in particolare sulla gestione dei pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bertolaso striglia Monza. Ispettori nei reparti d’emergenza-urgenza

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