Tempo di lettura: < 1 minuto Un weekend con qualche temporale al Nord poi aumento delle temperature fino a picchi di 43°C in Sardegna. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che annuncia una fiammata di calore lunghissima, della durata di almeno 15 giorni che interesserà anche Benevento. “Il caldo – afferma – è destinato ad aumentare la sua morsa, in particolar modo da domenica in poi. Nel breve termine, ci aspettano comunque valori elevati: oggi il podio spetterà a Toscana e Campania con 37°C a Firenze, seguita a ruota da Benevento e Caserta con 36°C”. Durante il fine settimana in Sardegna a Oristano la colonnina di mercurio raggiungerà i 39°C”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento tra le città più calde: in arrivo lunga ondata di afa

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