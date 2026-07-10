L’Unione europea fatica a riempire gli stoccaggi di gas in vista dell’inverno. La CEO di Race Consulting, Simona Benedettini, afferma che il mercato del gas è molto volatile e che non ci sono protezioni contro i rincari. La difficoltà nel garantire riserve sufficienti si riflette in un mercato instabile, con prezzi che continuano a oscillare senza stabilità. La situazione rimane critica, con i risvolti di questa instabilità ancora da affrontare.

L’Unione europea sta facendo fatica a riempire gli stoccaggi in vista della stagione invernale. Parla Simona Benedettini, ceo di Race Consulting. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Benedettini: “Mercato del gas volatile. E non siamo protetti dai rincari”

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