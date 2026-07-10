Bellaria si prepara ad accogliere i Litfiba, mentre l’estate raggiunge il suo picco. Con l’arrivo di agosto, sono in programma numerosi eventi, e le iniziative promozionali stanno attirando visitatori italiani e stranieri. I dati sul turismo mostrano un aumento delle presenze rispetto agli anni precedenti, segnalando un periodo di grande afflusso nella località balneare.

L’estate di Bellaria entra nella sua fase più intensa. Con l’avvicinarsi di agosto, il calendario degli eventi si prepara a vivere il suo momento clou, mentre le campagne di promozione della località stanno contribuendo a rafforzarne l’attrattività sia sul mercato italiano sia all’estero. A fare il punto è l’assessora al turismo Milena Casali, che parla di una stagione "partita con il piede giusto e sostenuta da un’importante attività di comunicazione. La campagna televisiva sulle reti Mediaset ha garantito un’ampia visibilità, in particolare nel mercato lombardo, tradizionalmente strategico per noi". A questa si affiancano le campagne sui... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bellaria attende i Litfiba: "Bene i dati sul turismo"

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