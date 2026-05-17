L’investimento sul turismo rende bene

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si è parlato molto di investimenti nel settore del turismo, che risultano particolarmente redditizi rispetto alle tradizionali alternative come la Borsa o i titoli di Stato. Secondo alcune analisi, le risorse allocate in questa direzione generano rendimenti più elevati e presentano minori rischi legati a strumenti finanziari considerati tossici o poco affidabili. Questa tendenza ha portato molti investitori a preferire il settore turistico come opportunità di crescita economica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Investire sul turismo conviene, frutta molto di più che investire in Borsa e senza rischi per bond tossici. A Bellano nel 2025 a fronte di meno di 900mila euro di spesa in ambito turistico, sono stati incassati più di 2 milioni di euro, più del doppio, con un rendimento di oltre il 100%. Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale è stato approvato il rendiconto finanziario del bilancio 2025, che si è attestato sui 10 milioni 800mila euro, con un indice di indebitamento in continuo calo sceso a poco più dell’1,7%. Le entrate tributarie ammontano a 2 milioni 600mila euro, tra 388mila euro di Irpef incassati, 1 milione e mezzo di Imu e 580mila euro arrivati dalla Tari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217investimento sul turismo rende bene
© Ilgiorno.it - L’investimento sul turismo rende bene
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lessons from a Life Lived Well | Mayor Brenda Bethune

Video Lessons from a Life Lived Well | Mayor Brenda Bethune

Sullo stesso argomento

Garage e posti auto, la mappa dei prezzi a Catania: i quartieri in cui l'investimento rende di piùIl mattone si conferma un investimento sicuro, in grado, nel medio periodo, di garantire un'entrata economica costante se messo a profitto...

Leggi anche: Una borsa per cambiare sguardo sul mondo: Fondazione Carit rinnova l’investimento sul Quarto Anno Rondine

l investimento sul turismoBonus Irpef turismo per investimenti in startup innovative: requisiti, importi previsti e guida alla domandaBonus Irpef startup innovative turismo: chi può ottenerlo e fino a quando Il bonus Irpef per gli investimenti in startup innovative è ancora accessibi ... assodigitale.it

l investimento sul turismoBonus Irpef turismo, quanto spetta a chi investe in startup innovative: come richiederloInvestimenti fino a 100mila euro garantiscono sconti Irpef del 65%. Startup del turismo: istanze entro il 31 maggio 2026 ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web