Negli ultimi tempi si è parlato molto di investimenti nel settore del turismo, che risultano particolarmente redditizi rispetto alle tradizionali alternative come la Borsa o i titoli di Stato. Secondo alcune analisi, le risorse allocate in questa direzione generano rendimenti più elevati e presentano minori rischi legati a strumenti finanziari considerati tossici o poco affidabili. Questa tendenza ha portato molti investitori a preferire il settore turistico come opportunità di crescita economica.

Investire sul turismo conviene, frutta molto di più che investire in Borsa e senza rischi per bond tossici. A Bellano nel 2025 a fronte di meno di 900mila euro di spesa in ambito turistico, sono stati incassati più di 2 milioni di euro, più del doppio, con un rendimento di oltre il 100%. Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale è stato approvato il rendiconto finanziario del bilancio 2025, che si è attestato sui 10 milioni 800mila euro, con un indice di indebitamento in continuo calo sceso a poco più dell’1,7%. Le entrate tributarie ammontano a 2 milioni 600mila euro, tra 388mila euro di Irpef incassati, 1 milione e mezzo di Imu e 580mila euro arrivati dalla Tari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’investimento sul turismo rende bene

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lessons from a Life Lived Well | Mayor Brenda Bethune

Sullo stesso argomento

Garage e posti auto, la mappa dei prezzi a Catania: i quartieri in cui l'investimento rende di piùIl mattone si conferma un investimento sicuro, in grado, nel medio periodo, di garantire un'entrata economica costante se messo a profitto...

Leggi anche: Una borsa per cambiare sguardo sul mondo: Fondazione Carit rinnova l’investimento sul Quarto Anno Rondine

UNITED VENTURES ONE - SOCIETA DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO EUVECA S.P.A. O, IN BREVE, UNITED VENTURES ONE SICAF EUVECA S.P.A. - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Quale logo del turismo è il migliore? reddit

Bonus Irpef turismo per investimenti in startup innovative: requisiti, importi previsti e guida alla domandaBonus Irpef startup innovative turismo: chi può ottenerlo e fino a quando Il bonus Irpef per gli investimenti in startup innovative è ancora accessibi ... assodigitale.it

Bonus Irpef turismo, quanto spetta a chi investe in startup innovative: come richiederloInvestimenti fino a 100mila euro garantiscono sconti Irpef del 65%. Startup del turismo: istanze entro il 31 maggio 2026 ... quifinanza.it