Il Belgio ha perso contro la Spagna nei quarti dei Mondiali 2026. Il ct Rudi Garcia ha spiegato che la squadra non era al massimo delle condizioni, con Tielemans fuori dal titolare, Courtois infortunato e De Bruyne non al meglio. Nonostante le difficoltà, la squadra ha affrontato la partita con determinazione, guardando negli occhi gli avversari. La partita si è conclusa con la sconfitta, senza ulteriori dettagli sul punteggio.

Il ct del Belgio, Rudi Garcia, prova a consolare i suoi giocatori dopo la sconfitta contro la Spagna nei quarti dei Mondiali 2026: "Tra Tielemans che non è partito titolare, Courtois infortunato e De Bruyne che non è riuscito a esprimersi al meglio, non c'erano le condizioni ideali per ottenere un risultato positivo. Eppure siamo andati vicinissimo ai supplementari, abbiamo guardato la Spagna negli occhi"., L'errore di Lammens? "Dobbiamo essere solidali con i giocatori che hanno commesso piccoli errori, ma sappiamo che questi piccoli errori possono costarci il risultato. Questa partita, e questi errori, devono servire da lezione ai giovani, che devono essere più metodici". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Belgio, Garcia: "Non eravamo in condizioni ideali, ma abbiamo guardato la Spagna negli occhi"

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