La rimonta messa a segno contro il Senegal ha fatto letteralmente esplodere una Garcia-mania in Belgio. Le sue scelte impopolari (come quella di togliere De Bruyne) hanno pagato e i tifosi belgi hanno aperto un sito per potergli chiedere scusa. Anche stasera, nel quarto di finale contro la Spagna, King Kev dovrebbe restare in panchina. Lo riporta Athletic. Belgio, è Garcia-mania. Si legge sull’Athletic: “Garcia non era esattamente popolare tra i tifosi belgi, ma dopo quella partita contro il Senegal è stato creato un sito web dove possono chiedergli scusa. “Sorry Rudi” aveva raccolto più di 10.000 messaggi di scuse o commenti pubblicati al suo interno già giovedì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Belgio, aperto un sito per chiedere scusa a Rudi Garcia (già 10mila scuse)

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