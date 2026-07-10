Belen Rodriguez criticata per la sua nuova storia d’amore | lei reagisce

Belen Rodriguez ha pubblicato foto con Gaetano Fidanzati, confermando la sua nuova relazione. La showgirl argentina, dopo un periodo difficile, ha attirato l’attenzione dei follower. La sua scelta di condividere immagini con il nuovo partner ha suscitato commenti e critiche sulla sua vita sentimentale. La reazione di Rodriguez alle reazioni del pubblico non è stata specificatamente comunicata.

Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip dopo aver condiviso alcune immagini con Gaetano Fidanzati. La showgirl argentina, reduce da un periodo complicato, ha mostrato per la prima volta la sua nuova relazione, attirando l’attenzione dei fan. Accanto all’entusiasmo dei follower, però, non sono mancati commenti critici sulla sua vita sentimentale. Lei ha deciso di rispondere direttamente, chiarendo alcuni aspetti della sua situazione privata. Le prime foto con Gaetano Fidanzati. Belen Rodriguez ha pubblicato sui suoi profili social i primi scatti insieme a Gaetano Fidanzati, personal trainer che le è stato vicino nelle ultime settimane. Le immagini mostrano la coppia in momenti di complicità, segnando l’ufficialità della nuova relazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Belen Rodriguez torna a casa e rompe il silenzio sui social

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