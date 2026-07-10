Belen Rodriguez allenamento di coppia con il fidanzato Gaetano | la showgirl condivide la passione per il fitness
Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno, Gaetano Fidanzati, sono stati visti insieme durante un allenamento di coppia. La showgirl ha condiviso sui social immagini di loro due impegnati in esercizi di fitness. La scena si è svolta in un contesto di vita quotidiana, senza ulteriori dettagli sulla durata o il luogo dell’attività. La coppia è apparsa concentrata e in sintonia durante l’attività fisica.
La conduttrice appare insieme al nuovo compagno, Gaetano Fidanzati, in un momento dedicato allo sport Belen Rodriguez sceglie un momento di vita quotidiana per mostrarsi accanto al nuovo fidanzato Gaetano Fidanzati. Stavolta al centro dell’attenzione non ci sono eventi mondani o apparizioni p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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“Con lui”. Belen Rodriguez presenta il fidanzato Gaetano ed è caos sui socialBelen Rodriguez ha pubblicamente mostrato il suo nuovo fidanzato, Gaetano, sui social.
Belen Rodriguez, lo scatto con il fidanzato Gaetano fa discutere: lei sbotta sui socialSu Instagram, Belen Rodriguez ha condiviso una foto con il suo fidanzato, Gaetano, suscitando reazioni tra i follower.
Argomenti più discussi: Belen Rodriguez sempre più innamorata di Gaetano Fidanzati: Sono dolce, ma non farmi soffrire; Belen Rodriguez (finalmente) si sbottona, con Gaetano Fidanzati va a gonfie vele, ma c’è un problema: Se mi arrabbio…; Belen Rodriguez, lo sfogo su Instagram: Ho sofferto, ma ho scelto di amarmi di nuovo; Belen Rodriguez festeggia il compleanno di Gaetano.
Chi non ha bisogno di amore mente. Sono molto dolce, ma se mi arrabbio… Belen Rodriguez sembra aver trovato un nuovo equilibrio accanto a Gaetano Fidanzati, personal trainer con cui sta vivendo una relazione sempre più visibile. Dopo mesi pesanti, la facebook