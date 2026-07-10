Belen Rodriguez allenamento di coppia con il fidanzato Gaetano | la showgirl condivide la passione per il fitness

Notizia in breve

Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno, Gaetano Fidanzati, sono stati visti insieme durante un allenamento di coppia. La showgirl ha condiviso sui social immagini di loro due impegnati in esercizi di fitness. La scena si è svolta in un contesto di vita quotidiana, senza ulteriori dettagli sulla durata o il luogo dell’attività. La coppia è apparsa concentrata e in sintonia durante l’attività fisica.