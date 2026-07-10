Il 11 luglio 2026, nella soap “Beautiful”, Hope si trova in uno stato di apprensione, situazione che potrebbe influenzare gli sviluppi della trama. La serie, trasmessa dal 1990, torna ogni sabato alle 13:55 su Canale 5, ambientata a Los Angeles, dove si svolgono le vicende dei personaggi. La storia è creata dai coniugi William J. e si concentra sui rapporti tra le famiglie protagoniste.

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope è in apprensione per il ritorno di Taylor, temendo che possa sconvolgere l’equilibrio tra Brooke e Ridge. Ecco le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 11 luglio 2026. Alla Forrester, Hope è in apprensione per il ritorno di Taylor, temendo che possa sconvolgere l’equilibrio tra Brooke e Ridge. Steffy rassicura tutti dicendo che non intende intromettersi, ma crede che prima o poi sua madre e Ridge torneranno insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni dell’11 luglio 2026: Hope in apprensione, potrebbe cambiare tutto

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