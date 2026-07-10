Basket B Interregionale Bellachioma al Vismederi Costone | Una grandissima opportunità

Lorenzo Bellachioma si è unito al Vismederi Costone, squadra del campionato di basket interregionale, come primo acquisto del nuovo roster sotto la guida di coach Filippo Franceschini. Il giocatore, classe 2000 e alto 181 centimetri, ricopre il ruolo di guardia. La società ha definito questa mossa come un’opportunità importante per la stagione in corso.

Primo acquisto per il nuovo Costone di coach Filippo Franceschini: Lorenzo Bellachioma è un nuovo giocatore del Vismederi. Guardia classe 2000, 181 centimetri, Bellachioma è un esterno dalle grandi capacità balistiche che nella scorsa stagione, con la maglia di San Miniato, ha viaggiato a 14,7 punti di media a partita, chiudendo al primo posto nel proprio girone per triple realizzate in stagione regolare (77 centri). Cresciuto nel settore giovanile dell’ABC Castelfiorentino, dopo due stagioni alla Mens Sana Siena, è passato da Poggibonsi Basket in Serie D, Fortitudo Alessandria in Serie B, San Miniato, Bologna Basket 2016. "Sono molto contento di approdare al Costone – ha detto –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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