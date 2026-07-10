Bari | sette misure cautelari contro assalti armati a blindati in azione

Notizia in breve

Nelle prime ore di oggi, i carabinieri di Bari hanno eseguito sette misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati coinvolti in assalti armati a veicoli blindati. L'operazione antimafia ha portato all'arresto di sette persone, ritenute responsabili di aver preso parte a raid violenti contro mezzi di sicurezza. Le indagini hanno portato alla scoperta di un gruppo specializzato in attacchi a mano armata, con l’obiettivo di ottenere denaro o armi.