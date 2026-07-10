Bari | sette misure cautelari contro assalti armati a blindati in azione
Nelle prime ore di oggi, i carabinieri di Bari hanno eseguito sette misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati coinvolti in assalti armati a veicoli blindati. L'operazione antimafia ha portato all'arresto di sette persone, ritenute responsabili di aver preso parte a raid violenti contro mezzi di sicurezza. Le indagini hanno portato alla scoperta di un gruppo specializzato in attacchi a mano armata, con l’obiettivo di ottenere denaro o armi.
Operazione Antimafia a Bari: Sette Indagati Arrestati. BARI (ITALPRESS) – Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando Provinciale di Bari hanno dato il via a un’importante operazione, eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sette indagati. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I reati contestati agli indagati includono associazione a delinquere, rapina aggravata, con particolare attenzione al metodo mafioso, e una serie di altri crimini contro il patrimonio che rientrano nel programma associativo. L’operazione si concentra su un’organizzazione criminale originaria di Cerignola, nota per la sua attività di assalti ai veicoli blindati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Cerignola - Assalti ai portavalori, sette misure cautelari: contestato il metodo mafioso
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