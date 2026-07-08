I tifosi norvegesi si sono presentati in massa durante il Tour de France, indossando maglie con i nomi di Haaland e Ødegaard. Sono visibili sulle salite, caratterizzati da altezza, corporatura e capelli biondi. La presenza dei supporter norvegesi ha attirato l’attenzione lungo il percorso, con molti che si sono vestiti come i calciatori della nazionale. La presenza si nota soprattutto nelle zone più impegnative della corsa.

Non è difficile notarli. Sulle salite sono quelli più alti, più grossi, spesso più biondi, con la maglia di Haaland o di Ødegaard. I tifosi norvegesi hanno invaso le strade del Tour de France, vestiti puntualmente come i calciatori di Solbakken. Domenica sera, nell’hotel della Uno-X Mobility, i corridori hanno avuto il permesso di rimanere alzati fino alla fine di Norvegia-Brasile: ore di sonno in meno compensate da una robusta dose di autostima e di felicità. Ricordatevi questa parola: la felicità è la chiave dei successi extralarge della Norvegia nello sport. Ma torniamo al Tour. Lunedì mattina, alla partenza da Granollers, uno serio come Thor Hushovd faceva la viking row fuori dal pullman della squadra e rideva come un matto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Norvegia felice invade anche il Tour: tutti con la maglia di Haaland e Uno-X Mobility protagonista

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