A Tredozio torna la rassegna ‘Musicambiente’, che unisce musica e natura. La manifestazione presenta esibizioni di giovani talenti e di artisti affermati come Bach, Rossini e Liszt. La serie di concerti mira a valorizzare la musica classica e il rispetto per l’ambiente, creando un collegamento tra le esibizioni e il rispetto per il territorio. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge artisti di diverse generazioni.

Ritorna a Tredozio la rassegna concertistica ‘Musicambiente’, che propone di coniugare l’amore per la musica dei giovani esecutori con il rispetto e l’interesse per la natura. "Da molti anni – commenta il sindaco Giovanni Ravagli – la Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Tredozio realizzano questa iniziativa musicale, che è ormai diventata una tradizione estiva attesissima". Tutti i concerti avranno luogo alle ore 19 nella Villa la Collina, di proprietà dei conti Vespignani. Si inizia domani, con lo straordinario talento del violinista 18enne Mattia Pagliani (foto), che eseguirà musiche di Bach e Telemann, seguite dalla funambolica Sonata n 6 di Eugène Ysaye. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bach, Rossini, Liszt e giovani talenti a Tredozio

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